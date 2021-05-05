Почему друг Ахметова заявил о новой партии

Партия является определенным предохранителем для защиты своего бизнеса, говорит политтехнолог. Фотоколлаж: 24tv.ua

Бывшие "регионалы" хотят иметь свою фракцию в следующем парламенте. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Виталий Бала.

Ранее бывший вице-премьер в правительстве Азарова Борис Колесников заявил о "новом политическом проекте под названием "Украина - наш дом".

"Парламентская партия, которая имеет своих представителей в местных органах власти, является определенным предохранителем для защиты своего бизнеса.

Бизнесмены почему входили в политику своими деньгами или политическими проектами? Чтобы иметь возможность защиты. Лоббировать свои кадры на ключевые должности, в частности министерские. В отраслях, где имеют интересы. Такая практика в Украине до сих пор есть.

Оставаться вне политики достаточно рискованно", - говорит Виталий Бала.

Колесников принадлежит к бывшим "регионалам", напоминает эксперт.

"Является одним из ближайших друзей Рината Ахметова. Поэтому бывших финансовых спонсоров Партии регионов так или иначе приобщат. Те, кому партия потребуется как предохранитель", - говорит политтехнолог.

Ориентируются на электорат на юго-востоке. "Будет в первую очередь борьба с ОПЗЖ Медведчука-Левочкина, с которой не совсем хорошие отношения", - говорит эксперт.

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Спикер Дмитрий Разумков вряд ли появится в анонсированной партии, отметил Виталий Бала.

"Сомнительно, что он будет загонять себя в определенные рамки. Все-таки он спикер парламента. Увидел, насколько на выборах президента сработало "за все хорошее, против всего плохого" Зеленского.

Если пойдет в эту партию, то получит бонусы на короткую перспективу. Но в долгосрочной это будет ошибкой. Перейти в партию, где будут принимать решение за тебя", - говорит политтехнолог.

В апреле СМИ сообщали, что окружение олигарха Рината Ахметова готовит новый политический проект - условную "Партию регионов 2.0".