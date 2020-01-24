Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось

Как сообщалось, по "черной бухгалтерии", на взятки потратили почти $2 млрд наличными. Фото: УНИАН

Дело о черной кассе "регионалов" с самого начала было шатким. Хотя все понимали: это правда, говорит Gazeta.ua журналист Олекса Шалайский.

"Думаю, действительно была нехватка доказательств. Якобы зафиксировали взятку в "амбарной книге" Януковича. Прокуроры были уверены: часть денег Охендовский тратил, что зафиксировали.

Я тогда еще сомневался. Потому что подозреваемый будет говорить: это другие деньги. На них же не написано, что они из той "книги". Все было очень шатко. И то, что тянули очень долго, лишний раз тому свидетельство. Искали еще, возможно, какой-то факт, потому что одного было мало.

Все понимают, "черная касса" - правда, действительно деньги так раздавались. Но, к сожалению, на ней нет об этом печати, нет уровня письменного доказательства.

Прокуроры всегда говорили: "амбарная книга" - лишь дополнительный козырь для обвинения. Если бы был комплекс аргументов, то она была бы важной. А если базироваться только на ней, то, конечно, оно не работает.

Для тех, кто фигурировали в "кассе", тоже не было последствий, они репутационно не пострадали. Хотя должны были исчезать с политического небосклона.

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В Украине еще строится институт репутации. Еще у нас люди не идут в отставку из-за того, что условно что-то сплагиатили.

С другой стороны, в случае с Охендовским, гораздо лучше чтобы дело закрыть и об этом объявить, чем еще тянуть годами. Как это часто делается.

Если Высший антикоррупционный суд реально заставил прокуроров закрыть дело, это очень хорошо. Хорошо, что судьи решились. Потому что иначе дальше бы жили в розовых очках.

Теперь можем задавать вопросы САПцам и НАБУшникам. Почему, зная, что не будет ничего, это тянули? Надо было заниматься миллиардными доходами экс-главы ЦИК.

А касательно "оплаты", зафиксированной в "амбарной книге", то сама она не является преступлением. Должна быть за что-то. И это что-то должно произойти.

Ну, например, доказали бы, что Охендовскому дали какую-то сумму. Он бы сказал: "Да, дали".

- А что вы должны были сделать?

- Да ничего. Раздавали деньги, я и взял.

Надо же еще доказать, что он эти деньги как-то отработал. А это реально невозможно, столько времени прошло", - говорит Олекса Шалайский.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, которого подозревали в получении 1,2 млн грн взятки с "черной кассы" Партии регионов.