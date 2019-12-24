Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского

У Авакова стоял дедлайн. Должен был раскрыть громкое дело до Нового года, говорит Евгений Дикий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков специально "вытащил" президента Владимира Зеленского на брифинг по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом в интервью Gazeta.ua допускает бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.

"Власть будто выступила монолитно, но на самом деле каждый игрок имел свои цели. У Авакова стоял дедлайн. Должен был раскрыть это громкое дело до Нового года. Иначе у Зеленского появился бы серьезный повод спросить: "А может, Борисович, ты не выдержал испытательный срок? Может, тебе уже пора с министра?". Аваков спускает указание вниз своим подчиненным. Мол, не раскроете дело в начале декабря - погоны нафиг, будете работать вахтерами. Это идет к среднему звену следователей. Те понимают, что раскрыть его в такие сроки не могут. Поэтому пошла классическая ментовская схема: надо найти козла отпущения, который будет выглядеть достаточно убедительно, чтобы продать это обществу. Видели такое в провинциальном исполнении на примере дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Аваков - мудрый и хитрый. Вытащил на брифинг Зеленского. Так лишил президента возможности отдать обществу "голову" министра. Теперь они - подельники. Президент, генеральный прокурор не могут сдать Авакова, должны вместе с ним держаться до конца.

Дальнейшее развитие судебного процесса станет одним из знаковых событий следующего года. Возможно, определит политическое течение года", - говорит Евгений Дикий.

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