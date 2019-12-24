Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского

Министр внутренних дел Арсен Аваков специально "вытащил" президента Владимира Зеленского на брифинг по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом в интервью Gazeta.ua допускает бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.
"Власть будто выступила монолитно, но на самом деле каждый игрок имел свои цели. У Авакова стоял дедлайн. Должен был раскрыть это громкое дело до Нового года. Иначе у Зеленского появился бы серьезный повод спросить: "А может, Борисович, ты не выдержал испытательный срок? Может, тебе уже пора с министра?". Аваков спускает указание вниз своим подчиненным. Мол, не раскроете дело в начале декабря - погоны нафиг, будете работать вахтерами. Это идет к среднему звену следователей. Те понимают, что раскрыть его в такие сроки не могут. Поэтому пошла классическая ментовская схема: надо найти козла отпущения, который будет выглядеть достаточно убедительно, чтобы продать это обществу. Видели такое в провинциальном исполнении на примере дела об убийстве Екатерины Гандзюк.
Аваков - мудрый и хитрый. Вытащил на брифинг Зеленского. Так лишил президента возможности отдать обществу "голову" министра. Теперь они - подельники. Президент, генеральный прокурор не могут сдать Авакова, должны вместе с ним держаться до конца.
Дальнейшее развитие судебного процесса станет одним из знаковых событий следующего года. Возможно, определит политическое течение года", - говорит Евгений Дикий.
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