По поводу Киева, Чернигова, Сум и Харькова уже можно не беспокоиться - Арестович

Арестович заявил, что за Киев, Сумы, Чернигов и Харьков можно не беспокоиться. Фото: Апостроф

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что по поводу некоторых направлений украинцам можно не волноваться.

В эфире "24 канала" он рассказал, что оккупанты исчерпывают свои оперативные возможности для борьбы.

"По поводу Киева, Чернигова, Сум, Харькова – уже можно не беспокоиться вообще. Противник определился с направлениями основных усилий – это зона ООС", - утверждает Арестович.

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Добавил, что оккупанты пытаются собрать свои войска возле Мариуполя и Николаева. В частности, они перемещают свои резервы из Сум и Черниговской области в указанные города.

"В других регионах Украины возможны отдельные обстрелы, например, на Оболони в Киеве", - подчеркнул Арестович.

Сегодня в 10.30 начались переговоры с Россией по видеосвязи. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. На переговорах поднимут вопросы прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности.