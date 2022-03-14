Начался четвертый раунд переговоров с Россией

Фото: twitter.com/Podolyak_M

Сегодня в 10.30 начались переговоры с Россией по видеосвязи.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

На переговорах поднимут вопросы прекращения огня, отвода всех войск и гарантий безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия демонстрирует готовность к серьезным переговорам - Госдеп США

"Трудная дискуссия. Хотя Россия осознает бессмысленность своих агрессивных действий, она все еще обманывает себя, что 19 дней насилия против украинских мирных городов является правильной стратегией", - написал Подоляк.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.