По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей

Портнов появляется на телеканалах, связанных с кумом президента РФ Путина Медведчуком.

Окружной административный суд города Киева запретил Киевской городской госадминистрации отмечать годовщины дней рождений ряда украинских деятелей.

Иск по делу подал бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов, сообщает "Слідство.Інфо"

Об этом журналисты узнали из постановления суда от 19 января.

Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев 8 исторических деятелей:

соратника Павла Скоропадского Ивана Полтавца-Остряныци;

полковников Украинской повстанческой армии Василия Левковича, Василия Сидора и Василия Галасы;

писателя и журналиста Власа Самчука;

писателя и политика Юрия Липы;

украинского ученого и редактора "Энциклопедии украиноведения" Владимира Кубийовича;

председателя провода Организации украинских националистов Андрея Мельника.

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В КГГА отметили, что решение о праздновании памятных дат и юбилеев этих исторических деятелей было направлено на развитие исторического сознания украинцев и сохранения национальной памяти. Также в ведомстве отметили, что выбирали памятные даты, отталкиваясь от списка, который есть в украинском институте национальной памяти.

Запрет касается памятных дат, которые должны были отмечать еще в 2020 году.

Сразу после того, как в феврале прошлого года КГГА утвердила список празднования памятных дат и юбилеев украинских деятелей, Портнов подал иск об их запрете. Тогда же судья Окружного админсуда сразу удовлетворила заявление об обеспечении иска Портнова, фактически заблокировав празднование этих дат. Сейчас же суд окончательно запретил их празднование.

В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. В июле Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. В декабре Вовк выбросил повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.