По делу о госизмене Медведчука заговорили свидетели

Народному депутату Виктору Медведчуку объявили новую подозрение - в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Фото: REUTERS

По делу о государственной измене нардепа Виктора Медведчука следствие имеет показания бывших высокопоставленных чиновников Кабинета Министров Украины и государственных предприятий.

Они подтверждают обоснованность нового подозрения куму Путина. Об этом во время брифинга заявил глава Службы безопасности Иван Баканов.

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"Помимо прочих доказательств, мы имеем свидетельские показания - бывших высокопоставленных чиновников правительства Украины и государственных предприятий, которые полностью подтверждают то, что вы сейчас услышали на аудиоряде", - сказал Баканов.

Генпрокуратура потребует для подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей с 1 млрд грн залога.

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. При содействии Медведчука были организованы незаконные схемы поставок угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины. В течение 2015 года за поставки угля с ОРДЛО боевикам перечислили не менее 200 млн грн. 11 мая 2021 Медведчук уже получил подозрение. Его с с соратником Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности. От 13 мая Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.