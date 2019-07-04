По 213 округу от "Слуги народа" идет хирург-стоматолог Артем Дубнов

Артем Дубнов рассказал, что решил баллотироваться в народные депутаты, потому что увидел шанс на перемены

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатами в мажоритарных округах. Так, по округу № 213 в столичном Деснянском районе баллотируется стоматолог Артем Дубнов. Он известен в профессиональных кругах как директор частной клиники "Клиника Дубновой СтоматологИЯ". Принимал активное участие в Оранжевой революции и Революции достоинства, во время войны на Донбассе реализовывал несколько волонтерских программ. Одна из самых известных - "Дентал-Тризуб", в рамках которой бойцы получили бесплатное лечение зубов и протезы, а стоматологические кабинеты в зоне боевых действий - современное оснащение.

В своем видеоблоге Артем Дубнов рассказывает, что он решил баллотироваться в народные депутаты, потому что после избрания не политика Владимира Зеленского увидел шанс на перемены.

"Когда партия президента позвала молодых специалистов с активной гражданской позицией, которые никогда не были у власти, прийти в парламент, чтобы стать ему надежной опорой, я решил подать свою кандидатуру. Я баллотируюсь по 213 округу на Троещине, где провел лучшие студенческие годы", - заявил кандидат.

В ближайшее время мы планируем проанализировать программу кандидата Артема Дубнова и поделиться своими впечатлениями.