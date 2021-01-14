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Плохие привычки Порошенко передались Зеленскому

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Плохие привычки Порошенко передались Зеленскому
В Зеленского нашелся свой "Свинарчук". Фото: Reuters

Вопросы, которые Владимир Зеленский будучи кандидатом в президенты ставил Петру Порошенко, теперь мог бы поставить и себе, когда стал президентом. Об этом пишут журналисты "Українська правда"

В 2017 году тогдашний президент Порошенко грозно чеканил на камеру слова, которые догнали его во время избирательной кампании 2019 года: "Кто будет воровать в армии - руки отрубаю".

За месяц до 1-го тура президентских выборов журналисты "Bihus.info" обнародовали расследования о том, что сын бизнес-партнера Порошенко Олега Гладковского - Игорь был причастен к хищению в оборонной сфере. Поэтому претензия Зеленского к Порошенко на дебатах была справедливой.

Однако плохие президентские привычки, похоже, передаются вместе с должностью, отмечают журналисты.

Кажется, что действующий гарант последним узнает и "забывает" отреагировать на обвинения в сторону его окружения. А когда все же решает кого-то наказать, то не тех, кого обвинили, а обличителей, для защиты которых когда-то сам вносил закон на рассмотрение парламента. Именно так, например, депутат Гео Лерос стал для Зеленского "предателем страны" и "аферистом".

В конце марта Лерос выложил в сеть "пленки Ермака" с участием брата руководителя ОП, где тот проводит "собеседования" по трудоустройству на государственные должности. Только в мае на пресс-конференции Зеленский был вынужден впервые публично прокомментировать это дело. Он назвал его "пустым".

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СМИ указывает на отсутствие реакции Зеленского на дело в отношении заместителя Ермака Олега Татарова, который засветился в махинациях в пользу скандального застройщика Мыкытася.

Тот самый Зеленский, который регулярно вспоминал Порошенко Свинарчуков, говорится в материале.

НАБУ подозревает Татарова в причастности к фальсификации экспертиз в пользу экс-нардепа. В этом деле Мыкытась дал прямые показания на своего бывшего адвоката - сегодняшнего заместителя Ермака.

Это первый случай в современной Украине, когда следователи НАБУ пришли в Офис президента вручать подозрение заместителю руководителя ОП. Детективов к Татарову не пустили.

30 декабря 2020-го один из бывших близких соратников Порошенко иронично написал журналисту: "Для каждого президента найдется свой "Свинарчук". Это сообщение пришло сразу после новостей о том, как подчиненные генпрокурора Ирины Венедиктовой отозвали из суда ходатайство об избрании Татарову меры пресечения.

Это было бы странным, если бы не тот тот факт, что заместителя Ермака даже не отстранили от должности на время расследования.

Неофициально позиция руководства ОП по этому делу сводится к тому, что, мол, "обвинения не касаются периода его работы на Банковой".

Но почему тогда президент добился исключения из фракции "Слуги народа" депутата Романа Иванисова, который когда-то отсидел за групповое изнасилование? - спрашивают журналисты. Это также не касалось периода его работы в Зе!Команде. Однако Зеленский почувствовал потребность и сформулировать свою публичную позицию, и отмежеваться от токсического соратника.

Еще одна показательная ситуация - американские санкции против нардепа из "Слуги народа" Александр Дубинского. Его журналисты называют "черным технологом из обоймы медиакиллеров олигарха Игоря Коломойского".

Президент Зеленский до сих пор не находит в себе силы публично отмежеваться от человека, которого открыто объявили участником "связанной с Россией сети дезинформации".

Дубинский продолжает оставаться членом президентской фракции в парламенте и возглавляет ячейку в Киевской области.

Возможно, Зеленский прислушивается к известной в узких кругах "формулы Подоляка (советник Ермака. - Gazeta.ua)" - если событие не комментировать 24 часа, то оно исчезнет сама собой, говорится в статье.

30 декабря прокурор Офиса генерального прокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, которому сообщали о подозрении во взяточничестве.

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