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"Платежки, инвестиции, дешевые кредиты" - эксперт назвал основные результаты работы кабмина Гончарука

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&quot;Платежки, инвестиции, дешевые кредиты&quot; - эксперт назвал основные результаты работы кабмина Гончарука
Политолог назвал основные достижения правительства Алексея Гончарука. Фото: 5.ua

По результатам работы за полгода правительству, возглавляемому премьер-министром Алексеем Гончаруком, есть о чем отчитаться: главными результатами его работы стало снижение платежек, запуск программы дешевых кредитов для бизнеса и приобретение доверия международных инвесторов. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Павел Кутуев.

"Несмотря на шквал критики, что обрушился на новое правительство и молодого премьера после назначения, у команды Гончарука есть первый отчет за полгода. Были ошибки и скандалы, но у кого их нет? Но они были больше медийными и не было ни одного коррупционного, что, для Украины - непривычно. Это скорее показатель того, что для отдельных групп влияния работа нынешнего правительства является сильным раздражителем. В топ-3 достижений правительства Гончарука за полгода первое место – это, однозначно, снижение платежек. Перерасчет был произведен в 21 области и городе Киеве", - пишет эксперт.

По его словам, благодаря решению кабмина Гончарука для большинства украинских потребителей сумма в квитанции за декабрь уменьшилась почти на 30%. Он также подчеркнул, что это касается только тех граждан, которые в качестве энергоносителя используют именно газ, а не уголь. Для этой категории цена в платежке не изменилась.

"Отдельные "эксперты" продолжают настаивать, что такой исход – счастливое стечение обстоятельств и аномально теплая зима. Но давайте честно признаем. Теплые зимы бывали и до этого, а за 28 лет независимой Украины платежку на газ впервые снизили, а не наоборот. И сделало это правительство типа "профанов", - считает Кутуев.

Еще одним существенным результатом работы кабмина Гончарука политолог назвал запуск программы дешевых кредитов "5-7-9%", которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, за две недели украинские предприниматели на развитие своего бизнеса получили 27,1 млн грн, при этом на рассмотрении сейчас находится еще 2500 заявок на получение кредита.

"Очевидным является и общее улучшение бизнес-климата в Украине. Международные партнеры положительно оценили запуск большой приватизации и одновременную поддержку малого бизнеса. На фоне этого и других решений (в том числе, об анбандлинге) правительство Гончарука быстро завоевало доверие иностранных инвесторов и ЕС в целом", - отмечает эксперт.

Политолог считает, что инвесторы также оценили совместную работу правительства, президента и парламента. По его мнению, это третий важный результат, которого смог добиться Кабинет министров за полгода.

"К тому же, на экономическом форуме в Давосе представители ведущих стран и "промышленных гигантов" заявили о готовности работать с Украиной. Инвесторы видят слаженную работу кабмина, президента и парламента. Видят независимость молодого правительства от олигархов, борьбу с коррупцией и желание навести порядок: как в случае с "Укрзализныцей" и Deutsche Bank. Это очень положительный сигнал. Его многие недооценивают", - подчеркнул политолог.

При этом он отметил, что премьеру Гончаруку необходимо принять ряд кадровых решений, чтобы усилить свою команду.

"Возможно, заменить нескольких министров, чтобы устранить "слабые звенья" в работе кабмина. 6 месяцев достаточно, чтобы объективно оценить и сделать выводы на счет эффективности каждого члена команды", - подытожил Павел Кутуев.

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