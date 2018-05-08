План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко

От президентских выборов 2019 года зависит судьба Украины. По худшему сценарию - государству грозит разделение. А для лучшего - нужен достойный кандидат, которого пока нет.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает 63-летний Мишель Терещенко, мэр Глухова Сумской области.

Он победил на выборах более 2,5 лет назад. Президент Петр Порошенко накануне торжественно вручил ему паспорт гражданина Украины. Сегодня городские депутаты из президентской партии находятся в оппозиции к Терещенко. Они объединились с "укропивцямы" и "Волей народа", которую возглавляет бывший мэр Юрий Бурлака. Во время голосований к ним присоединяются депутаты от Партии простых людей. Без большинства в совете председатель не может принимать ключевые решения. У Глухова до сих пор нету утвержденного бюджета на 2018 год.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК Мишель ТЕРЕЩЕНКО: "Я год назад убрал портрет президента из кабинета. Он предал меня. Продал Сумщину и особенно Глухов"

Сейчас город взяли в заложники. Он парализован, - говорит Мишель Терещенко.

В мэрии нет ни охраны, ни турникетов на входе. 26 апреля в приемной - только секретарь. Отсюда также есть двери в кабинеты к двум заместителям городского главы.

Мишель Петрович, так его называют местные жители, говорит на русском и украинском. В его кабинете висит портрет прадеда Никола Терещенко. Он 22 года возглавлял Глухов с 1851-го. Известный сахарозаводчик и меценат.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК Четыре месяца городской совет Глухова работает без бюджета - депутаты заблокировали документ

В Глухов непросто добраться.

Это действительно так. Железной дороги здесь нет. Надо ехать через Шостку или Кролевец. Автобусы на маршрутах старые. Их нужно менять, но мы на это влияния не имеем. Хотя, как они выиграли тендер на перевозку - не ясно. Здесь везде коррупция. Сумская область - самая коррумпированная. Не то что в стране - в мире. Есть информация, что завтра в областном совете будут рассматривать вопрос, чтобы Глухов не получал никакого финансирования из областного бюджета. Деркач знает: если будут выборы в Верховную Раду и я буду здесь работать, то он не сможет фальсифицировать результаты, не станет нардепом

Что это значит?

Губернатор (Николай Клочко возглавляет Сумскую облгосадминистрацию с декабря 2014 года. - Gazeta.ua) не очень рад, что мы здесь работаем. Нас хотят быстрее убрать. Вот решением сессии лишат финансирования. Это - фонд регионального развития, фонд инфраструктуры, экологический. Но мы и так без бюджета. Показатели этого года фантастические. Есть перевыполнение по поступлениям 14 миллионов гривен. Но, по факту, бюджета нету. Мы не можем им пользоваться. Четыре месяца работаем без него. Депутаты блокируют работу.

В чем проблема?

Проблема политическая. Есть народный депутат Андрей Деркач (избирался в парламент как мажоритарщик от округа №159, в который входит Глухов. Возглавляет группу "Воля народа" в Верховной Раде. - Gazeta.ua). Он знает: если будут выборы в Верховную Раду и я здесь буду работать, он не сможет фальсифицировать результаты, не станет нардепом. Он хочет сделать все, как всегда. Заключить так называемые соглашения с пенсионерами. Но пока я здесь - не может. Потому что отдел социальной защиты не будет работать на него. Отдел образования не будет давить на родителей и учителей, чтобы голосовали за Деркача. Поэтому через губернатора, прокуратуру, полицию хотят нас отсюда убрать. В городском совете давали указания депутатам не голосовать за бюджет. Или не идти на сессию. И город остался без бюджета.

Какие возможности у вас остались?

Есть средства на зарплаты бюджетникам. Начали ямочный ремонт дорог. Но делать капитальный или строить дороги - не можем. Хотят парализовать город - до момента, пока не напишу заявление

Что вы планировали на этот год?

Оборудовать музей и отремонтировать водонапорную башню - там уже 400 экспонатов, восстановить радио "Глухов". У нас сейчас только российское радио. Есть еще радио Деркача. А нам надо наше - 104,4 FM. Также сделать аллею и освещение парка Шевченко. На месте памятника Ленину планировали открыть мемориал Ивана Мазепы. 12 ноября 1708 года в Глухове наложили анафему на него. Поэтому хотели сделать мемориал и гетманскую аллею. Также построить новый - Центр предоставления административных услуг. Провели конкурс. Минрегион помогал, но наши депутаты не голосуют за проект. Потому что на том месте сейчас советская площадка для детей, которую подарил Деркач. И мы ничего не можем сделать. Перегруженные фуры едут через город, а не окружной. Полиция ничего не контролирует. Вместе с суммами за счет софинансирования должны были отремонтировать Окружную дорогу. Но областной совет не дает денег. Хотят парализовать город - до момента, пока не напишу заявление.

Кладут вас на лопатки?

Они всегда говорили, что наша команда не сможет руководить городом. Что мы ничего не поймем в коммунальном хозяйстве. Но все нормально. Люди поддерживают меня. Мы хотели провести выборы в городской совет, когда формировали объединенную общину. Так можно было обновить депутатский корпус. Но города областного значения не проводят выборы в советы, когда переходят в общины. Возможно, этот закон отменят.

Вы не обращались к президенту с этими вопросами?

Он это организовывает против меня. Я год назад убрал портрет президента из кабинета. Он предал меня. Продал Сумскую область и особенно Глухов - Деркачу. Тот должен был гарантировать Порошенко результат на президентских выборах. Деркач и Константин Григоришин (бывший российский олигарх. Принял украинское гражданство. - Gazeta.ua) идут рука в руку - это облэнерго, агролес, нефтеперерабатывающие заводы. Наш город пограничный. Контрабанда процветает. Кто это крышует? Полиция. Все с этого получают - область и министерство. Кому на горе нужен этот француз, который рассказывает такое? Я отказался от французского гражданства. Думал, что Украина будет развиваться, станет европейской страной. А она превращается в банановую республику

Но сначала вы были хорошей рекламой для президента?

Да, я был марионеткой - как Саакашвили. Как были все экспаты (работники, которые получили работу за пределами своей страны. - Gazeta.ua). Я последний. Нет - еще Ульяна Супрун (исполняющая обязанности министра здравоохранения. - Gazeta.ua) держится. Я отказался от французского гражданства. Думал, что Украина будет развиваться, станет европейской страной. А она превращается в банановую республику. И наш президент, и генеральный прокурор полностью дискредитированы в мире. Это нормально?

Не думали вернуться во Францию?

Нет. Я гражданин Украины.

Вы поддерживали акции протеста, в которых призывал Саакашвили. Какие выводы для себя сделали с его ситуации?

Он был прав. Но украинцы были не готовы поддержать Саакашвили. А власть его дискредитировала. Не понимаю, почему Служба безопасности Украины использовала фабрикацию ФСБ. Я уважаю СБУ. Это одна служба, которая на Сумщине работает нормально. Но по Саакашвили - их использовали в политической борьбе. Буду говорить людям, чтобы не повторяли ошибку 2014 года и не голосовали за Порошенко. Он предал этот народ.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК Мишель Терещенко: "Я уважаю СБУ. Это едва ли не единственная служба, которая на Сумщине работает нормально" История Саакашвили может повториться с Вами? Он не ожидал, что паспорт заберут и откроют уголовное дело.

В нынешней Украине все возможно. И что делать? Идти в партизаны? Сегодня наш юрист приехал из Сум. Ему сказали, что есть инструкции в полиции и прокуратуре действовать против Мишеля. Откуда они могли получить эти указания? Генпрокурор не может такое делать без согласия президента.

Что вас беспокоит сейчас больше всего?

В 2019-м будет критический момент для страны - президентские выборы. Кто их выиграет? Порошенко - думаю, нет. Наибольшие шансы - у Юлии Владимировны. И что она будет делать? Как всегда - продавать Украину, начнет говорить с Россией. Может, в Глухове ее поддержат. Но в Киеве и на Западной Украине - нет. И что тогда? Разделение Украины. А это произойдет, потому что Порошенко ничего не делал для борьбы с коррупцией. У него был шанс, как и у Ющенко. Сейчас украинской власти не доверяют ни в Европе, ни в США. Беспокоит, что нет достойного кандидата на следующих выборах. Пока не вижу украинского Макрона

Это может быть не политик?

Не знаю. Во Франции был Макрон. Он стал неожиданностью. Но организовывать свою кампанию он начал за год до выборов и говорил, что хочет победить. Я пока не вижу украинского Макрона.

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Говорят о Святославе Вакарчук.

Это - план Москвы, Пинчука и Порошенко. Петру Алексеевичу надо люди, которые съедать электорат его оппонентов. Вакарчук и Кличко - это технические кандидаты Порошенко. Хотя народ будет думать: "Это - новое лицо, это - супер". Сейчас есть два реальных претендента на победу на выборах в следующем году - Тимошенко и Порошенко.

Что считаете своей самой большой неудачей?

Политическая ситуация в Глухове зашла в конфликт, который не можем решить. Нет желания у оппонентов выйти из него мирно. С первых минут нашей работы они начали делать провокации, пытаются дискредитировать нашу команду. "Русский мир" предусматривает, что между РФ и Европой будет буферная зона контрабанды, коррупции и беззакония. Как Приднестровья. Если бездействовать - это судьба Глухова, к сожалению

Глухов очень близко к границе с Россией. Как это влияет на жизнь города?

Это большая проблема. Немало маленьких предприятий закрываются. Раньше работали для России. Например, пилорама, фабрика мебели. Последний год очень активный "русский мир". У нас монополия Московского патриархата. Если согласую службу Киевского патриархата также на площади на праздники, сразу появятся тысячи обращений. Так уже было. За это называют "раскольником". Еще проблема - контрабанда, которую организует и покрывает полиция.

Как бороться с "русским миром"?

"Русский мир" предусматривает, что между РФ и Европой будет буферная зона контрабанды, коррупции и беззакония. Как Приднестровья. Для Путина не проблема, Житомир, Львов или Тернополь будут Европой. Проблема - это зона границы с Россией. От Глухова к ней - 10 километров. План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля. Можем бороться с "русским миром", создавая здесь шанс для цивилизованной жизни. Нужно показывать, что есть перспективы для человека, для семьи, для бизнеса, социальные лифты будут работать.

У вас возродилась воинская часть.

Очень рад, что она есть. Ранее на выходных приезжали мародеры из России. Черный "бумер", деньги. Залетали в ночные клубы. Покупали водку, пиво, с девушками веселились. Сейчас есть батальон. Эти ребята были на фронте. Им не нравится, чтобы российские "мальчики" хозяйничали здесь. Это меняет менталитет людей. Майдан был революцией за достойную жизнь. В Глухове достойно жить нельзя

Много глуховчан сейчас на заработках за границей? В какие страны едут больше всего?

Да. Людей много едет. В Россию меньше, чем в Польшу. Порошенко сказал, что будем жить по-новому. Я думал, по-новому жить в Глухове. Не знал, что жить по-новому будем в Польше. Недавно открыли маршрут "Сумы-Париж". Много людей едет.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК Мишель ТЕРЕЩЕНКО: "Коррупции в Сумской области никогда не было так много, как сейчас. Воруют все - бесконтрольно и безнадежно" Что изменилось в стране после Майдана?

Коррупции в Сумской области никогда не было так много, как сейчас. Воруют все - бесконтрольно и безнадежно. Майдан был революцией за достойную жизнь. В Глухове достойно жить сейчас нельзя.

Как вы изменились с 2014-го?

Четыре года назад был добропорядочным гражданином. Сейчас на меня куча уголовных дел, протоколы о коррупции, суды.

Нет ощущения, что эти дела вас поглощают? Вместо того, чтобы развивать город, тратите время на борьбу.

Это не удобно. Но и не опасно, как на фронте. Человек, который вручил мне гражданство, был рад, фантастически говорил. Я не изменился с тех пор. А президент изменился полностью. Он был для меня уважаемым человеком. Я пришел ему помочь. Был рад, что его выбрали. Почему он предал народ, не понимаю. Он уже был богатым. Имел шанс стать человеком, который навсегда изменит Украину - и не сделал ничего. Это ужасно.

У вас была возможность сказать ему это лично?

Нет. В прошлом году он был в Сумах. Думал, наконец встретимся. Я был в Администрации президента, у Виталия Ковальчука (первый заместитель главы АП. - Gazeta.ua). Просил поговорить с президентом пять минут. Они пригласили всех городских голов, а меня - нет. У меня были контакты, уехал. Видел его людей. Сказал, что хочу говорить с президентом. И ничего. Все будет хорошо. Но надо изменить центральную власть. При этой ничего хорошего не произойдет

Когда инвестиции пойдут в Украину?

Когда здесь не будет коррупции. Когда будет нормальный президент - все в его руках.

Есть шанс, что Верховная Рада следующего созыва будет лучше?

Нет, пока не изменится избирательный закон. Он написан для политических партий. У нас их нет. Есть бизнес-группы, проекты. Они занимаются делами олигархов. Это - не политика. Качественные изменения наступят, когда народными депутатами смогут быть преподаватели, юристы, врачи.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК Мишель Терещенко: "У президента - шесть процентов. Конечно, он не хочет выборов в Верховную Раду. Не будет рисковать" Бывало говорили о возможных досрочных выборах в парламент. Но разговорами все и закончилось.

Если по результатам соцопросов за вас - шесть процентов населения, то вы не будете делать выборы. Я знаю, что меня в Глухове поддержат 60 процентов, поэтому хочу провести местные выборы. Хочу изменить депутатов-предателей. А у президента - шесть процентов. Конечно, он не хочет выборов в Верховную Раду. Кто будет премьер-министром, если выборы пройдут сейчас? Юлия Тимошенко? Президент не будет рисковать.

В одном из интервью вы говорили, что скоро французы начнут ехать жить в Украине. Кто-то из ваших друзей перебрался сюда или бывают у вас в гостях?

Да, бывают. Понравилась страна, природа. Увидели фантастический потенциал. Говорили только положительное. Однако инвестировать не начали. Есть бизнес-проект предприятия по изготовлению масла из конопли и льна. Его подготовили мои друзья. Получили разрешение на строительство. Почти завершили. И 25 декабря - в подарок на Рождество - соответствующие органы отменили разрешение на строительство. Три месяца был суд. Мы его выиграли. Они подали апелляцию. Мы потеряли еще полтора месяца и этот суд выиграли. Неделю назад получили разрешение на строительство. И кто, в такой ситуации, будет инвестировать?

Вы готовы идти до конца? Есть крайняя точка, при которой покинете борьбу?

Все будет хорошо. Но надо изменить центральную власть. При этой ничего хорошего не произойдет.