План Covid-вакцинации обновляют: колоть будут записанных через "Дію"

Правительство обновит план вакцинации от коронавируса. Фото: ОП

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе президента поручил министру здравоохранения Максиму Степанову обновить план вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом сообщает сайт ОП.

"Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее вакцинировать граждан, которые записались на прививку через портал "Дія", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договоренности по получению вакцин есть не только в рамках программы COVAX, но и по вакцинам Covishield, Sinovac, Pfizer.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил о намерении как можно скорее подписать принятый парламентом закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса. После этого Кабмин создаст специальный компенсационный фонд.

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11 марта в 2020 году Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии Covid-19. Первые случаи инфицирования зафиксировали в китайском Ухане. С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 554 256 больных. Умерли 30 098 человек. Выздоровели - 1 260 842. Кабмин договорился о поставках Covid-вакцин с 6 производителями. Киев в ближайшие недели получит вакцину от Covid-19 за счет своего бюджета. Ранее Владимир Зеленский для решения ситуации с коронавирусом предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, а также тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.