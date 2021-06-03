Питекантроп и субстанция. Политики опозорились в прямом эфире - видео

Политики устроили скандал в прямом эфире. Фото: скриншот с видео

Действующий нардеп от "Євросолидарности" Владимир Арьев и бывший депутат Михаил Добкин устроили ссору в прямом эфире.

Инцидент произошел во время политического шоу на канале "Украина 24".

Все началось со слов Арьева, который сказал Добкину, что "у него до сих пор скучное лицо".

"Вы ходили в футболках "Беркут". Вы ходили по Антимайданах, вы привели в Украине российскую армию. Не вам говорить сегодня тем, кто защитил Украину сначала голыми руками, дипломатией, а затем восстановив армию. А вы в этот момент все время только пытались мешать, распространять фейки, оговаривали и нападали", - заявил депутат.

Добкин в ответ назвал это словесным поносом. После этого началась следующая перепалка.

А. - Простите, я этого субъекта никоим образом не обижал. А это просто хамство идет, пещерный хамство русское.

Д. - Пока эта субстанция говорила, я молчал. Поэтому я тоже хочу, чтобы оно молчало, пока я говорю.

А. - Хам, чистый хам.

Д. - Чистый, так моюсь. Вам тоже не мешало бы ... Идите ешьте ваши конфеты сладкие. И чем больше вы их едите, тем больше занят ваш рот. Чем больше он будет занят, тем меньше вы будете говорить бред.

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А. (ведущему) - в этой программе вы допускаете элементарное пещерное хамство от этого питекантропа, до свидания.

После этого Арьев покинул студию.

Бывший народный депутат Борислав Береза назвал "экс-регионала" Михаила Добкина "мудилом" и посоветовал ему "завалить *бало". Это случилось в эфире телеканала "Україна 24". Тогда Добкин назвал нормальным то, что нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко в прошлом году назвал женщину "корабельной сосной". На это отреагировал Береза.