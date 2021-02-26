"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину

Также Береза назвал Добкина "быдлом". Фото: gordonua.com

Бывший народный депутат Борислав Береза назвал "экс-регионала" Михаила Добкина "мудилом" и посоветовал ему "завалить *бало". Это случилось в эфире телеканала "Україна 24".

В эфире Добкин назвал нормальным то, что нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко в прошлом году назвал женщину "корабельной сосной".

На это отреагировал Береза: "Когда в эфире звучит сексизм, который никто не останавливает, это не нормально. Господин Добкин, вам бы не понравилось, если бы вашу дочь кто-то бы назвал "корабельной сосной, поддутой too much ". В Украине надо корректно научиться говорить о женщинах".

"Что оно хотело сказать?" - ответил Добкин.

"Ну оно тупое, поэтому не понимает", - сказал Береза.

"Слышь, ты, долб*б", - заявил бывший "регионал".

"Мудила, *бало завал", - ответил Береза.

Внимание! Ненормативная лексика!

"Для тех, кто забыл, что Добкин циничная мразь и любит морализаторствовать, не являясь человеком, который имеет право на подобное, я показываю, как просто сдернуть с него лживую маску.

Посмотрите, как легко он проявил свою быдлячесть, когда его мордочкой ткнули в его же сексистское дерьмо. Извините за лексику. Но я не привык спускать оскорбления от кого-то, тем более от этой перхоти с лицом за которое, по словам Кернеса, никто даже денег не даст", - написал Береза в Facebook.

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В прошлом году председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал кандидата в мэры Николаева от СН Татьяну Домбровскую "корабельной сосной". Впоследствии Корниенко извинился за высказывание.