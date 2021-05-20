Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами

Фото: Анастасия Прокаева

На государственном предприятии "Антонов" в Киеве идет подготовка к большой пресс-конференции президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua

Журналистов угощают пирожными, круассанами, компотом и лимонадом с шиповником. К чаю предлагают лимон, сливки - к кофе.

Столики выставлены в ангаре. Журналистов везли от входа в ангар автобусами.

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Предварительно аккредитовали 150 средств массовой информации. На месте около 70 журналистов.

У предприятия проходит митинг, его проводят "Рух опору капітуляції", "Демократична сокира", Free Riff. Предлагали журналистам вопросы президенту.

Два года назад, 20 мая 2019 года Владимир Зеленский принес присягу президента. В прошлом году проводил пресс-конференцию на лужайке возле Мариинского дворца. Отвечал на вопросы три часа.