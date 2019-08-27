Пинчук фигурирует свидетелем по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Фото: УНІАН

Бизнесмен Виктор Пинчук попросил перенести допрос в Генеральной прокуратуре. Его должны допросить в качестве свидетеля в уголовном производстве о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Пинчук не явился на допрос в указанное в повестке время - 11:00 вторника, 27 августа, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Наш второй следственный отдел его (Пинчука. - Gazeta.ua) вызвал на допрос. Он официально обратился с письмом к следователю с просьбой перенести.

Он выразил готовность прибыть на допрос, дать показания, но попросил перенести в связи с подготовкой его участия в мероприятиях "Ялтинской европейской стратегии". Во-вторых, он находится за пределами Украины", - сказал начальник второго следственного отдела Управления специальных расследований Генпрокуратуры Андрей Радионов.

Дату допроса определят позже.

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Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Виктор Трепак 29 мая 2016-го передал детективам Национального антикоррупционного бюро материалы "черной бухгалтерии" Партии регионов. Документы свидетельствуют, что та почти $2 млрд наличными потратила на взятки. В обнародованном части есть фамилии тогдашних министров, народных депутатов, политиков, общественных деятелей, судей.