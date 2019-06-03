Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского

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31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач.

"Около девятнадцати вечера в пятницу автомобиль олигарха выехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения", - рассказал он.

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Авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы заметили у тех же ворот Администрации президента Зеленского и 28 мая.

Журналисты отправили запрос на имя президента Владимира Зеленского и Виктору Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и какие договоренности были достигнуты.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-президента Леонида Кучму в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию военного конфликта на Донбассе.