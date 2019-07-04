Пикетчики не собираются расходиться из-под КС

Несколько партий собрались под Конституционным судом.

Участники акций под Конституционным судом заявляют, что будут стоять до завершения заседания суда и принятия решения по делу относительно закона о люстрации.

В то же время они не исключают, что суд перенесет рассмотрение вопроса, сообщает Укрінформ

Сейчас под зданием суда находятся несколько десятков человек, ситуация спокойная.

Акции, которые проводят "Свобода" с "Нацкорпусом" и "Європейська солідарність" разграничены между колоннами полиции и нацгвардейцев - во избежание конфликтных ситуаций.

К митингующим присоединился и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который также обеспокоен, что закон могут отменить, пишет "ТСН"

"Люди, которые имели отношение к прошлой власти, к власти Януковича, ко тому, что привело к смертям и фактически, как цепная реакция, к аннексии Россией Крыма, к войне на Донбассе и так далее. Никогда в жизни больше не должны иметь никакого отношения к власти в Украине. Я убежден, что они должны быть под судом", - сказал Вакарчук.

Акции начались утром.

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Верховная Рада приняла закон "Об очистке власти" в сентябре 2014-го. Закон предусматривает ограничение права для чиновников режима Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет. 2015-го в КС поступило 2 представления от Верховного суда и одно от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Суд объединил 3 представления в одно производство.