Петр Порошенко объявил войну бедности

Порошенко будет бороться с бедностью. Фото: УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью в стране.

"Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда восстанавливается рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен - Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас враг отнюдь не менее опасен, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью", - заявил Порошенко, которого цитирует пресс-служба главы государства.

По его словам, на сегодня начали поступать ресурсы, которые позволяют начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью.

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Ранее Порошенко предложил ввести ежемесячную выплату семьям за третьего ребенка в размере прожиточного минимума.