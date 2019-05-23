Петиция об отставке Зеленского собрала голоса за сутки

Электронная петиция за отставку президента Владимира Зеленского набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Петицию зарегистрировали 22 мая. Автором есть Максим Безрук.

"Первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сложившихся в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с поста президента Украины!" - говорится в тексте.

По состоянию на 15:30 23 мая петиция имеет 25 977 голосов.

Петиция насобирала голоса за сутки

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.