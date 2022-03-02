Петиция к НАТО о закрытии неба собрала необходимые голоса

Петиция к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала 100% необходимых подписей - более миллиона.
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"Мы, украинский народ, просим страны-члены НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие контингенты НАТО, предоставить военную помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это сделано, например, в Израиле", - говорится в тексте.
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Украина работает над закрытием неба, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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