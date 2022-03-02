Данилов: Вопрос номер один – закрыть над Украиной небо

На шестой день агрессии РФ украинские воины уничтожили около 6 тыс. российских оккупантов, сказал Данилов. Фото: РНБО

Украина работает над закрытием неба.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада".

"Мы работаем над вопросом закрытия неба над Украиной. Если мы этого не сделаем – наши дети будут незащищенными. Сейчас этот вопрос номер один", - сказал Данилов.

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Также секретарь СНБО сказал, что агрессия РФ против Украины связана со здоровьем Путина.

"Подавляющее большинство сотрудников российских компаний, россиян, занимающих высокие должности, они не понимают вообще логику действий у Путина. Очень многие считают, что он имеет недостатки со здоровьем. И то, что сейчас происходит - это последствия этого процесса", - заявил.

"Сегодня у РФ нет контакта примерно с восьми тысячами своих военнослужащих. Это не значит, что они все погибли.

Погибли по нашим подсчетам примерно 6 тысяч, другие еще где-то бродят, побежали от этой войны", - сказал секретарь СНБО.

Разведка США выясняет, как ментальное состояние президента страны-агрессора РФ Владимира Путина влияет на его решение о войне в Украине.