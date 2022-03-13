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воскресенье, 13 марта 2022 20:21

Спецтема: Война России против Украины

Песков анонсировал переговоры Киева с Кремлем

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Песков анонсировал переговоры Киева с Кремлем
Фото: www.kp.ru

Следующие переговоры между Украиной и Россией запланированы на понедельник, 14 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Переговоры сторон пройдут в формате видеосвязи.

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Россия ожидает, что подпишет "соглашение" с Украиной в течение 2-3 дней. Об этом сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на члена российской делегации на украинско-российских переговорах Леонида Слуцкого. "Это значительное событие на фоне растущего осознания Кремлем дряхлости российской армии и ошибок разведки накануне вторжения. Если украинская сторона подтвердит — это, скорее всего, будет означать перемирие на условиях Зеленского", — написал Грозев.

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