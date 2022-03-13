Россия ожидает подписать "соглашение" с Украиной в течение 2-3 дней - Bellingcat

Россия ожидает, что подпишет "соглашение" с Украиной в течение 2-3 дней.



Об этом сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на члена российской делегации на украинско-российских переговорах Леонида Слуцкого.

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"Это значительное событие на фоне растущего осознания Кремлем дряхлости российской армии и ошибок разведки накануне вторжения. Если украинская сторона подтвердит — это, скорее всего, будет означать перемирие на условиях Зеленского", — написал Грозев.

Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной должен пройти 14–15 марта. Одним из требований украинской делегации станет компенсация от РФ за разрушение в Украине.