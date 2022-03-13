Переговоры с Россией состоятся в ближайшие дни - Подоляк

На переговорах определят, "ценой чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться" Фото: Духовный Фронт Украины

Четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной должен пройти 14–15 марта. Одним из требований украинской делегации станет компенсация от РФ за разрушение в Украине.

Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российскому провластному изданию "Коммерсант".

Делегации пока не согласуют ключевые позиции, не будут комментировать содержание переговоров. Украинцы будут обсуждать с РФ прекращение огня, вывод войск, гарантии безопасности, "чтобы подобные ситуации не повторялись", компенсация от РФ за разрушение в Украине.

Компенсация России за разрушенную инфраструктуру может составлять "миллиарды долларов".

"У нас же, к сожалению, несмотря на все заявления о том, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, удары наносились очень часто и в последнее время особенно интенсивно по гражданской инфраструктуре", – говорит Подоляк.

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На переговорах определят, "ценой чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк утверждает, что риторика России в переговорах за последние дни сильно изменилась. Переговоры с делегацией России продолжаются в видеоформате. Подоляк отметил, что внутри переговорного процесса были созданы рабочие группы. Их специализацию и функционал он не расшифровал, пишет "Коммерсант".