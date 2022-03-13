Требования России на переговорах скорректированы с учетом интересов Украины - Подоляк

Советник главы офиса президента подчеркнул, что должно пройти еще какое-то время, чтобы российская сторона в целом на 100% понимала ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина Фото: eadaily.com

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк утверждает, что риторика России в переговорах за последние дни сильно изменилась.

Переговоры с делегацией России продолжаются в видеоформате. Подоляк отметил, что внутри переговорного процесса были созданы рабочие группы. Их специализацию и функционал он не расшифровал, пишет "Коммерсант".

"У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона намного адекватнее уже смотрит на ситуацию", – говорит Михаил Подоляк.

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Советник главы офиса президента подчеркнул, что должно пройти еще какое-то время, чтобы российская сторона в целом на 100% понимала ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина.

Документ о прекращении войны будет подписан президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал во время интервью Владимиру Соловьеву. Михаил Подоляк подчеркнул, что президент Украины пытается добиться именно переговоров с Путиным, подчеркнул, что Владимир Зеленский берет на себя ответственность за оборонные инициативы Украины, а также за управление государством в военное время.