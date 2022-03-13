Документ о прекращении войны, скорее всего, подпишут президенты - Подоляк

Президент Украины построил на самом деле полноценный военный кабинет, работающий 24 часа в сутки Фото: president.gov.ua

Документ о прекращении войны будет подписан президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал во время интервью Владимиру Соловьеву.

Михаил Подоляк подчеркнул, что президент Украины пытается добиться именно переговоров с Путиным, подчеркнул, что Владимир Зеленский берет на себя ответственность за оборонные инициативы Украины, а также за управление государством в военное время.

Подоляк сказал, что президент Украины построил на самом деле полноценный военный кабинет, работающий 24 часа в сутки.

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"Владимир Зеленский хотел бы двусторонних переговоров президентов России и Украины. Во время этих переговоров они должны окончательно договориться о взаимных компромиссах. Конечно, с учетом интересов Украины, ведь именно наша страна – пострадавшая сторона. Подписи, я так понимаю, будут ставить именно президенты Украины и России", - сказал он.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.