Документ о прекращении войны, скорее всего, подпишут президенты - Подоляк

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1692
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3204
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8397
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7338
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 111423
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6833
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2664
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2835
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6732
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2322
Фото
Все фото
17
3
20
8
2
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Оккупанты перевозят вооружение под флагом Красного креста
Оккупанты перевозят вооружение под флагом Красного креста
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Видео
Все видео
Шмигаль назвал главные направления, которые критически важны для нашей страны
Шмигаль назвал главные направления, которые критически важны для нашей страны
В 14 регионах Украины возобновят учебный процесс
В 14 регионах Украины возобновят учебный процесс
Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский
Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский
"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы
"Идем к победе" - Зеленский записал первое видеообращение с улицы
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 639
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 342
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3105
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4392
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8946
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 945
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 09:45

Спецтема: Война России против Украины

Документ о прекращении войны, скорее всего, подпишут президенты - Подоляк

  Комментировать
Документ о прекращении войны, скорее всего, подпишут президенты - Подоляк
Президент Украины построил на самом деле полноценный военный кабинет, работающий 24 часа в сутки Фото: president.gov.ua

Документ о прекращении войны будет подписан президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал во время интервью Владимиру Соловьеву.

Михаил Подоляк подчеркнул, что президент Украины пытается добиться именно переговоров с Путиным, подчеркнул, что Владимир Зеленский берет на себя ответственность за оборонные инициативы Украины, а также за управление государством в военное время.

Подоляк сказал, что президент Украины построил на самом деле полноценный военный кабинет, работающий 24 часа в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин не планирует прекратить войну против Украины – офис Макрона

"Владимир Зеленский хотел бы двусторонних переговоров президентов России и Украины. Во время этих переговоров они должны окончательно договориться о взаимных компромиссах. Конечно, с учетом интересов Украины, ведь именно наша страна – пострадавшая сторона. Подписи, я так понимаю, будут ставить именно президенты Украины и России", - сказал он.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Документ о прекращении войны, скорее всего, подпишут президенты - Подоляк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 111441
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 47332
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 45715
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки ВСУ
5
 Просмотров: 39278
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 34053
Политика
Гендиректор МАГАТЭ пообщался с главой Росатома - подробности
Гендиректор МАГАТЭ пообщался с главой Росатома - подробности Просмотров: 2449
Шмигаль назвал главные направления, которые критически важны для нашей страны
Шмигаль назвал главные направления, которые критически важны для нашей страны
 Просмотров: 666
81% американцев считают Украину дружественной. А РФ для большинства – враг
81% американцев считают Украину дружественной. А РФ для большинства – враг Просмотров: 351
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 24234
Депутинизация России поможет восстановить мир — Кулеба
Депутинизация России поможет восстановить мир — Кулеба Просмотров: 585
Больше всего комментируют
10
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
5
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
2
Зеленский впервые озвучил потери украинской армии за 17 дней
Голосов: 1346
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть