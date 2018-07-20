Первым верну Саакашвили украинский паспорт: появился новый претендент на кресло президента

Соратница Саакашвили Лиза Богуцкая обещает сделать его премьером. Фото: facebook.com/liza.bogutskaya

Соратница выдворенного из Украины бывшего председателя Одесской облгосадминистрации и президента Грузии Михеила Саакашвили Лиза Богуцкая собирается идти в президенты.

Об этом она заявила в Facebook.

В видеообращении она заявила, что ставит "первой целью - наказание всех, кто был причастен к коррупционным схемам" и "вернуть все средства, выведенные из страны за 27 лет".

"Но первым своим шагом, если Михаил Саакашвили не вернется в страну, пока я стану президентом, первый мой указ будет о восстановлении гражданства Саакашвили, о возвращении его в активную украинскую политику. И его предложу Верховной Раде на должность премьера страны".

Другого соратника Саакашвили Давида Сакварелидзе Богуцкая обещает сделать генпрокрором и "наказывать" всех попередников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили женил сына в США

Один из лидеров партии Михеила Саакашвили "Рух нових сил", внефракционный нардеп Юрий Деревянко также планирует баллотироваться в президенты на выборах 2019 года.