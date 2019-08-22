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четверг, 22 августа 2019 15:57

Первый "слуга народа" отказался от мандата

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Первый &quot;слуга народа&quot; отказался от мандата
Вместо Лисюка в парламент зайдет №129 Елена Хоменко. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

№69 в списке "Слуги народа" Андрей Лысюк написал заявление на отказ от депутатского мандата.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

"В связи с заявлением избранного народным депутатом Украины Лисюка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа"под № 69 об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, какой не получил указанного мандата", - говорится в сообщении ЦИК.

Согласно закону, ЦИК признает следующего по очередности кандидата в списке депутатом. Так что вместо Лисюка в парламент зайдет №129 Елена Хоменко.

Хоменко родилась в Бишкеке, Кыргызстан. Окончила экономический факультет Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана по специальности "маркетинговый менеджмент". Была директором по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95".

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Всего в новом парламенте будут представлены 5 политсил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Президентская партия будет предлагать назначить своего лидера Дмитрия Разумкова спикером, а его заместителем - "слугу народа" Дмитрия Стефанчук.

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22
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