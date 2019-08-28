Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня

Подготовительная группа утвердила план первой сессии Совета 9-го созыва.

Депутаты 29 августа должны рассмотреть 27 вопросов, говорится в повестке дня, передает "Цензор.нет".

Повестку дня опубликовали в интернете.

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Больше всего дискуссий вызвал пункт о рассмотрении изменений в Конституцию, ЕС предлагала сначала рассмотреть проект в комитете.

Центризбирком зарегистрировал еще 29 народных депутатов, избранных на досрочных парламенских выборах 21 июля. Всего на данный момент зарегистрированы 424 нардепа, сообщают в пресс службе ЦИК.