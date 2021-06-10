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четверг, 10 июня 2021 18:25

Первая страна ЕС признала украинские свидетельства о Covid-19

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Первая страна ЕС признала украинские свидетельства о Covid-19
С 11 июня украинцы смогут путешествовать в Венгрию с свидетельствами о вакцинации. Фото: DW

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о прививке от Covid-19.

Так, с 11 июня можно будет путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он также поздравил венгерского коллегу Петера Сийярто с успешным воплощением договоренности и добавил, что Венгрия стала первой страной Европейского Союза, с которой у Украины есть такая договоренность.

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"Все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac, будут приняты", - отметил министр.

Также Украина договаривается о признании ковид-свидетельств с Турцией, Молдовой и Грузией.

За последние сутки в Украине обнаружили 1785 новых больных коронавирусом. Из них детей - 77, медработников - 73. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

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10
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