Первая леди встретилась с украинскими воинами

Супруга президента Елена Зеленская посетила в Брюсселе украинских военных, которые лечатся в одном из местных госпиталей.
Об этом сообщает Администрация президента.
"Передав им поздравления от Владимира Зеленского, Елена выразила искреннюю благодарность бельгийским врачам за бесплатную реабилитацию защитников Украины", - пишут в АП.
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Президент Владимир Зеленский находится в Брюсселе. Там проводит переговоры с руководителями ЕС и НАТО.
"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - заявил глава государства в среду.
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