Первая леди встретилась с украинскими воинами

Супруга президента Елена Зеленская посетила в Брюсселе украинских военных, которые лечатся в одном из местных госпиталей.

Об этом сообщает Администрация президента.

Автор: @APUkraine

"Передав им поздравления от Владимира Зеленского, Елена выразила искреннюю благодарность бельгийским врачам за бесплатную реабилитацию защитников Украины", - пишут в АП.

Автор: @APUkraine

Президент Владимир Зеленский находится в Брюсселе. Там проводит переговоры с руководителями ЕС и НАТО. "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта", - заявил глава государства в среду.