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четверг, 04 июля 2019 16:47

Перезапуск судебной реформы эффективнее провести через парламент - Лавринович

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Перезапуск судебной реформы эффективнее провести через парламент - Лавринович
Экс-министр юстиции Александр Лавринович прокомментировал идею перезапуска судебной реформы через Конституционный суд. Фото: LIGA.net

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Если мы понимаем, что у нас осталось порядка 3 месяцев до начала работы нового состава парламента, то, очевидно, что намного эффективнее провести правильные изменения (в законе) и не делать те шаги, которые обяжут в дальнейшем полностью принимать совсем новое законодательство", - считает Лавринович.

По мнению Лавриновича перезапуск судебной реформы через КС не перспективен.

"Что касается Конституционного суда, то, наверное, это наименее перспективный путь. Откровенно антиконституционных норм там (в законе "О судоустройстве и статусе судей") нет, за исключением экзотических моментов, скажем, как у нас появился Верховный суд без слова "Украины" и отдельных норм. Если применять такой инструмент как Конституционный суд, то это имеет смысл только тогда, когда будет доказательная база относительно неконституционности его принятия. А это означает, что единственная конституционная вещь, которая это регламентирует для законов, это персональное голосование депутатов",- сказал он.

По его словам, через КС возможно перезапустить реформу, если существуют неопровержимые доказательства неперсонального голосования депутатов за закон.

"Что касается Конституционного текста, то там все более менее нормально, кроме переходных положений, которые были главной целью тех изменений, которые позволяли президенту лично решить все вопросы по комплектации всех судов и всех органов по вопросам судов", - добавил экс-министр юстиции.

Как сообщалось, Виктор Мусияка считает, что в ходе перезапуска судебной реформы необходимо в первую очередь провести ревизию изменений в Конституцию.

Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Українські новини
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Дата
04
июля

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