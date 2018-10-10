Перешел все границы - прокуратура готовит хорошие новости по Фирташу

В рамках дел олигарха Дмитрия Фирташа в ближайшие месяцы будут объявлены подозрения и наложены аресты.
Такое обещание дал генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в прокуратуре Крыма.
"Относительно Фирташа в ближайшие месяцы будут хорошие для нас сообщения из органов прокуратуры. Они будут касаться и облгазов, и химзаводов, и компаний на временно оккупированной территории.
Наглость, с которой этот гражданин обращается к Москве с требованием наказать Украину, перешла все границы. Значит, это дело лежит в ближайшей стопке. Жду окончательных выводов экспертиз. Как только они будут - будут подозрения, наложенные аресты и другие резонансные действия", - сказал Луценко.
Генпрокурор отметил, что любые поставки на территорию оккупированного Крыма прокуратура рассматривает как финансирование терроризма.
По его словам, дела Фирташа затягивают суды, которые "систематически снимают аресты с месторождений, которые поставляют сырье на заводы во временно оккупированном Крыму. Периодически мы получаем такие решения и начинаем все снова".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фирташ не потерял контроль над "Крымским титаном": показали, как завод отравил окружающую среду
Даже проживая в Вене, Дмитрий Фирташ сохраняет контроль за всеми внутренними газопроводами Украины, несколькими химическими заводами и телеканалами. Также владеет недвижимостью в Вене, Лондоне и на Французской Ривьере.
Несмотря на многочисленные производства Генеральной прокуратуры и НАБУ, сделки Фирташа продолжают действовать. Например, хозяйство облгазов Фирташа не расплачивается за газ перед государственным Нафтогазом, а оформляет так, как будто это не платит население. Проверить это невозможно, ведь база данных потребителей газа есть только у Фирташа.
Комментарии