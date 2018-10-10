Перешел все границы - прокуратура готовит хорошие новости по Фирташу

После свержения режима Януковича Фирташ сбежал в Россию, а оттуда отправился в Австрию, где был арестован в 2014 году по ордеру США. Он был освобожден после выплаты залога в 125 млн евро с условием не покидать Австрию. Фото: АР

В рамках дел олигарха Дмитрия Фирташа в ближайшие месяцы будут объявлены подозрения и наложены аресты.

Такое обещание дал генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в прокуратуре Крыма.

"Относительно Фирташа в ближайшие месяцы будут хорошие для нас сообщения из органов прокуратуры. Они будут касаться и облгазов, и химзаводов, и компаний на временно оккупированной территории.

Наглость, с которой этот гражданин обращается к Москве с требованием наказать Украину, перешла все границы. Значит, это дело лежит в ближайшей стопке. Жду окончательных выводов экспертиз. Как только они будут - будут подозрения, наложенные аресты и другие резонансные действия", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что любые поставки на территорию оккупированного Крыма прокуратура рассматривает как финансирование терроризма.

По его словам, дела Фирташа затягивают суды, которые "систематически снимают аресты с месторождений, которые поставляют сырье на заводы во временно оккупированном Крыму. Периодически мы получаем такие решения и начинаем все снова".

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Даже проживая в Вене, Дмитрий Фирташ сохраняет контроль за всеми внутренними газопроводами Украины, несколькими химическими заводами и телеканалами. Также владеет недвижимостью в Вене, Лондоне и на Французской Ривьере. Несмотря на многочисленные производства Генеральной прокуратуры и НАБУ, сделки Фирташа продолжают действовать. Например, хозяйство облгазов Фирташа не расплачивается за газ перед государственным Нафтогазом, а оформляет так, как будто это не платит население. Проверить это невозможно, ведь база данных потребителей газа есть только у Фирташа.