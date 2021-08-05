Переселение жителей ОРДЛО в Россию: в Москве резко ответили Зеленскому

Петр Толстой признал оккупацию украинских территорий. Фото: president.gov.ua

В России отреагировали на обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса, которые считают себя русскими.

Мол, Украина никогда не войдет ни в ЕС, ни в НАТО, пишет в Telegram-канале вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Он уверяет, что без России "на этой территории цивилизации не будет".

"Большая ошибка людям оставаться жить в Украине, если они так хотят в Европу. Конечно, я не о том, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы всем это было понятно", - написал Толстой.

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Кроме этого, вице-спикер признал оккупацию украинских территорий.

"Украина в нынешнем виде - в оккупированном, в отрезанном от России - не имеет никаких перспектив", - добавил он.

В интервью телеканалу "Дом" Зеленский сказал, что жители Донбасса должны определиться с тем, кто они - украинцы или русские. Он предложил тем, кто хочет в Россию, уехать и искать место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет, отметил президент.