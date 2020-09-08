Переселенцы пикетировали Офис президента

Внутренне перемещенные лица 8 сентября устроили митинг возле Офиса президента.

Требовали возобновить финансирование жилищных программ "Доступное жилье" и льготное кредитование под 3%, сообщает Эспрессо.TV.

"Мы не были как переселенцы услышаны в наших призывах к власти по финансированию жилищных программ, которые уже есть - это "Доступное жилье", "Кредит 3%". Это финансирование общегосударственной программы "Временное жилье". В связи с тем, что данное финансирование не было предусмотрено, мы были вынуждены выйти на эту акцию", - комментирует организатор митинга Олег Батюк.

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Организаторы пикета говорят, что на такие жилищные программы средства в Украине выделяют, но используют их для других целей. Проблемы с жильем не решают уже 6 лет.

Активисты предлагают власти образовать координационный совет для решения жилищных проблем переселенцев и создать отдельную программу "Временное жилье для ВПЛ". Восстановить остановленное строительство, привлечь на программы средства от иностранных доноров и создать спецкооперативы для строительства жилья для переселенцев.

На конец августа 2019-го в Украине насчитывалось 1 404 926 внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области - 494,5 тыс., Луганской - 274,2 тыс., в Киеве - 152,1 тыс. человек.