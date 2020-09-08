 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1053
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1575
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 612
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 405
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
5
4
1
7
4
Переселенцы пикетировали Офис президента
Переселенцы пикетировали Офис президента
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
Пандемия валит рейтинги Зеленского, Рады и Кабмина
ГБР вызывает Лероса на допрос
ГБР вызывает Лероса на допрос
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью
Видео
Все видео
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
"Слуга" во время карантина развлекался на концерте Монатика
"Слуга" во время карантина развлекался на концерте Монатика
Зеленского сравнили с Брежневым
Зеленского сравнили с Брежневым
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз
Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 594
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9882
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 954
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 15:00

Переселенцы пикетировали Офис президента
5

  Комментировать

Внутренне перемещенные лица 8 сентября устроили митинг возле Офиса президента.

Требовали возобновить финансирование жилищных программ "Доступное жилье" и льготное кредитование под 3%, сообщает Эспрессо.TV.

"Мы не были как переселенцы услышаны в наших призывах к власти по финансированию жилищных программ, которые уже есть - это "Доступное жилье", "Кредит 3%". Это финансирование общегосударственной программы "Временное жилье". В связи с тем, что данное финансирование не было предусмотрено, мы были вынуждены выйти на эту акцию", - комментирует организатор митинга Олег Батюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резников рассказал, как будут голосовать переселенцы

Организаторы пикета говорят, что на такие жилищные программы средства в Украине выделяют, но используют их для других целей. Проблемы с жильем не решают уже 6 лет.

Активисты предлагают власти образовать координационный совет для решения жилищных проблем переселенцев и создать отдельную программу "Временное жилье для ВПЛ". Восстановить остановленное строительство, привлечь на программы средства от иностранных доноров и создать спецкооперативы для строительства жилья для переселенцев.

На конец августа 2019-го в Украине насчитывалось 1 404 926 внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий. Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области - 494,5 тыс., Луганской - 274,2 тыс., в Киеве - 152,1 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переселенцы пикетировали Офис президента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Ющенко отправил в отставку Тимошенко и уволил Порошенко

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 24851
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 17658
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 1 Просмотров: 17082
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 16471
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 9765
Политика
Разумкова поймали на лжи
Разумкова поймали на лжи Просмотров: 189
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
Литвин с "копеечной" арендой и Богатырева с дворцом. Показали соседей Зеленского в Конча-Заспе
 Просмотров: 882
Большинство киевлян не доверяют Зеленскому - опрос
Большинство киевлян не доверяют Зеленскому - опрос Просмотров: 180
Фокина вызывают на заседание комитета Рады из-за заявлений относительно Донбасса
Фокина вызывают на заседание комитета Рады из-за заявлений относительно Донбасса Просмотров: 99
Зеленский дал задание посадить меня - Лерос
Зеленский дал задание посадить меня - Лерос Просмотров: 288
Больше всего комментируют
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
3
Показали рейтинг партий перед выборами
2
Зеленского сравнили с Брежневым
1
Плитку на стены кладут по два ряда
Голосов: 17663
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua