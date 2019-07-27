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Пересчитывают голоса на округе, где победил Виктор Балога

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Пересчитывают голоса на округе, где победил Виктор Балога
Кандидаты в округе пожаловались на нарушения. Фото: telegraf.com.ua

Окружная избирательная комиссия №69 с центром в Мукачево на Закарпатье утром в субботу проводит повторный подсчет голосов на всех 133 участках округа

ОИК приняла решение о повторном подсчете голосов на основании заявлений кандидата в народные депутаты от "Единого центра" Виктора Балоги и уполномоченного лица от кандидата в нардепы Эдгара Токаря из "Слуги народа", сообщает гражданская сеть "Опора".

Балога заявил о нарушениях на 14 участковых комиссиях. Попросил о проведении повторного пересчета голосов на них, а также на всех ГИК округа.

"На ГИК зафиксированы факты нарушения тайны голосования, которые проявились в присутствии в кабинках более одного человека, количество избирательных ящиков было меньше, чем установлено нормами, а помещения для голосования были физически непригодными к количеству избирателей; зафиксированы случаи предоставления избирателями бюллетеней без предусмотренных Законом документов" , - говорится в заявлении Балоги.

Команда Эдгара Токаря зафиксировала более 30 нарушений в день голосования, составила на них акты и написала жалобы.

По их информации, полиция Закарпатской области открыла уголовное производство о несоответствующем обращении с избирательной документацией.

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"Имели место факты опускания избирательного бюллетеня в избирательную урну другими лицами, а также голосование лицами, которые не имели права голоса, либо не были включены в списки избирателей", - говорится в заявлении Токаря.

Согласно обнародованным ЦИК 26 июля результатам голосования по одномандатному округу №69, лидером стал кандидат Виктор Балога. На второй позиции - кандидат Эдгар Токарь. Разница между кандидатами составила 798 голосов.

По предварительным результатам выборов в Верховную Раду, в 83 из 199-ми мажоритарных округах определены победители. Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народа". Выигрывают в 57-ми округах.

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