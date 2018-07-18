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четверг, 19 июля 2018 08:30

Перепись населения не проводят во время войны - эксперт

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Автор: Gazeta.ua
  Алексей Панченко: "Проводить перепись населения во время войны не стоит"
Алексей Панченко: "Проводить перепись населения во время войны не стоит"
Правительство назначило проведение пробной переписи населения на 2019 год. Сделать это должны в двух районах. Так планируют испытать технологии. Однако настоящую общенациональную перепись в ближайшие годы проводить не стоит. Из-за войны и хаотического движения населения с оккупированных территорий результаты будут недостоверны, а расходы из госбюджета - бесполезны.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал Алексей Панченко, эксперт Института актуальных исследований.

Для чего правительству проводить пробную перепись населения?

Насколько я понимаю, речь идет о введении новых технологий. Перепись - очень организационно сложный процесс. Специальные учетчики должны зайти в помещение к людям. Сотни тысяч людей делают этот процесс сбора и обработки информации. Последний раз, проводили в 2001 году.

Тогда не было интернета и компьютеров в каждом государственном учреждении. Сейчас готовятся проводить перепись по новым технологиям, чтобы ускорить обработку результатов. Данные будут сразу передавать через Интернет.

Новые технологии нужно протестировать в пределах небольшой группы. Чтобы понять, как все работает. К тому времени, когда будут проводить настоящую перепись по всей стране, нужно приготовиться. Люди апробируют программное обеспечение, проверяют, нет ли сбоев. Легко ли работать с планшетами. Ведь по этой технологии будут работать сотни тысяч человек.

Это как-то связано с выборами?

Никак. Эту пробную перепись используют исключительно для тестирования технологии и организации. Результаты, собранные в ходе пробной переписи, нигде не сохраняются. Перепись пройдет только в двух сотнях районов Украины - в городском районе в Киеве и в сельском районе в Киевской области.

Полная перепись населения запланирована на 2020 год. По предварительным подсчетам это будет стоить около миллиарда гривен. Насколько есть потребность в таких колоссальных затратах в нынешней экономической ситуации в Украине?

Законом не предусмотрено проведение переписи именно 2020 году. Есть постановление Кабмина, но в данном случае это ничего не значит. Перепись - это вторая самая масштабная операция государства после войны. На работу сотен тысяч людей нужны сотни миллионов или несколько миллиардов гривен. Перепись состоится тогда, когда в государственном бюджете на соответствующий год заложат эти средства. Думаю, это решение до 20-го года не примут из-за войны. В том году она вряд ли закончится. Не закончатся демографические процессы, связанные с ней. Думаю, нет смысла проводить в 2020 году, с точки зрения демографии и бюджета.

Но перепись имеет и плюсы. До сих пор отсутствие реальных цифр по количеству населения дополнительная лазейка для коррупционеров.

Согласен с этими аргументами. Но это как "сферический конь в вакууме". Мы живем в условиях войны. Если бы меня спросили зимой 2013-го, нужно ли проводить перепись, - я бы однозначно сказал "Немедленно". Никто не почесался провести перепись 2010-го или 2011-го (как рекомендовала ООН). А ее действительно нужно проводить десять лет. Но сегодня нужно ориентироваться на войну. Данные не будут достоверными именно вследствие войны. А деньги потратят как на обычную, "мирную" перепись.

У нас оккупированы около 8% территории, несколько миллионов внутренне перемещенных лиц, часть из них не зарегистрированы. Есть прифронтовые территории. Там нужен особый порядок переписи. И масса других факторов, которые делают результаты недостоверными.
Многие люди не откроют дверь. Отнесутся с недоверием, у нас война - а они переселенцы из Донбасса.

Объясните.

Продолжается война. Мы не знаем, где завтра будет фронт, где будет государственная граница. Если проводить перепись до полного завершения войны, получим результаты, которые 10 лет не будут достоверными.

Война у нас гибридная. Существует постоянный переток населения между свободными и оккупированными территориями. У нас есть большие цифры ежедневного пересечения контактной линии с оккупированным Донбассом. В Меджлисе считают, что с 2015-го года из Крыма в свободную Украину переезжают минимум несколько тысяч человек ежегодно. Под влиянием непредсказуемых действий агрессора люди начнут более или менее массово пересекать линию разграничения. Поэтому результаты переписи, проведенной во время войны, без длительного значения.

Продолжается процесс объединения территориальных общин. В том числе объединяются города и деревни. В результате может оказаться, что десятки тысяч населения в переписи запишут в сельское. А оно вскоре станет городским.

Тестовую перепись следует проводить ближе к дате главной. Технологии развиваются. За два года все может измениться.

Вы правы. Но мы живем в реальном мире. Переписью занимается исполнительная власть - процессы в ней происходят по-своему. Например, удалось прийти к решению от времени предыдущей переписи. Что-то произошло после Майдана, прошли серьезные реформы. У бюрократов дошли руки.

Если говорим о 2020, к сожалению, не видим перспективы решения войны до сих пор. В 2019-м назначены очередные выборы в Украине. В результате не факт, что они состоятся. Москва возлагает большие надежды на нового президента и парламент. Чтобы протолкнуть федерализацию и признание Крыма российской территорией. Если произойдет такая попытка - может возникнуть конфликт на всей территории Украины и Европы. Итак, смысла проводить перепись пока нет.

Когда было бы логично начинать процесс подготовки к переписи?

Всеукраинскую перепись придется провести в 2021 году в лучших условиях - когда завершится война. Но реально, что в 2030-м или 2031-м. Поскольку ООН рекомендует, чтобы страны проводили переписи в первый или последний год десятилетия. Если бы не война, перепись 2020 необходимо было бы провести.

Следующая перепись населения запланирована на 2020-й год.

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