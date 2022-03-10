Перемирия не будет: завершились переговоры Кулебы и Лаврова

Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров встретились в Анталии. Переговоры продолжались почти 1,5 ч. Фото: twitter.com/OlegNikolenko

Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров не смогли достичь договоренностей о перемирии в Украине.

Об этом Кулеба сообщил на брифинге по результатам переговоров в Турции 10 марта, передает Gazeta.ua.

Переговоры продолжались почти 1,5 ч. На встречу он приехал с двумя задачами – организовать гуманитарный коридор и договориться о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов.

"Мы подняли вопрос 24-часового перемирия, чтобы решить острейшие гуманитарные вопросы, но не достигли прогресса в этом, поскольку, похоже, в РФ другие люди принимают решение по этому поводу", - сказал Кулеба.

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Подчеркнул, что стороны согласились продолжить диалог по решению гуманитарных вопросов.

"Надеюсь, что сегодняшний формат будет иметь продолжение. Я готов к нему, если российская сторона будет готова к серьезному предметному разговору, а не повторению пропагандистских штампов и нарративов об Украине", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать самоотверженно защищаться от российской агрессии.

"Мы не можем остановить войну, если у совершившей агрессию страны нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано РФ к выполнению требований, выдвинутым президентом Путиным в адрес Украины.

В этой связи я хочу подтвердить еще раз: Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, но пока ее нет, мы будем самоотверженно защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии", – добавил Кулеба.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.