Перемирия не будет: завершились переговоры Кулебы и Лаврова

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2358
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 5427
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2007
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 468
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3186
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6372
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3789
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 405
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12807
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2466
Фото
Все фото
8
2
3
5
8
&quot;Сейчас, твари, начнется совсем вторая война&quot; - Арестович пригрозил оккупантам
"Сейчас, твари, начнется совсем вторая война" - Арестович пригрозил оккупантам
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
В Украине заблокировали youtube-каналы инфотеррориста Шария
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Тину Канделаки объявят в международный розыск - Венедиктова
Пели гимн Украины, автозак попал в ДТП: в России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек
Пели гимн Украины, автозак попал в ДТП: в России на антивоенных митингах задержали уже более тысячи человек
Видео
Все видео
Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе
Зеленский назвал зверством действия российских оккупантов в Мариуполе
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
"Россияне - нацисты, блокирующие города и сбрасывающие авиабомбы" - Зеленский о зверствах оккупантов
"Россияне - нацисты, блокирующие города и сбрасывающие авиабомбы" - Зеленский о зверствах оккупантов
Полиция в Николаеве эффектно уничтожила вражеские танк и БМП: показали видео
Полиция в Николаеве эффектно уничтожила вражеские танк и БМП: показали видео
Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины
Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов записали видео в поддержку Украины
Интервью
1/5
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
Просмотров: 1872
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8082
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3123
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 603
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1386
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 738
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
четверг, 10 марта 2022 12:02

Спецтема: Война России против Украины

Перемирия не будет: завершились переговоры Кулебы и Лаврова

  Комментировать
Перемирия не будет: завершились переговоры Кулебы и Лаврова
Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров встретились в Анталии. Переговоры продолжались почти 1,5 ч. Фото: twitter.com/OlegNikolenko

Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров не смогли достичь договоренностей о перемирии в Украине.

Об этом Кулеба сообщил на брифинге по результатам переговоров в Турции 10 марта, передает Gazeta.ua.

Переговоры продолжались почти 1,5 ч. На встречу он приехал с двумя задачами – организовать гуманитарный коридор и договориться о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов.

"Мы подняли вопрос 24-часового перемирия, чтобы решить острейшие гуманитарные вопросы, но не достигли прогресса в этом, поскольку, похоже, в РФ другие люди принимают решение по этому поводу", - сказал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лаврову на Совбезе ООН посоветовали проверить психику

Подчеркнул, что стороны согласились продолжить диалог по решению гуманитарных вопросов.

"Надеюсь, что сегодняшний формат будет иметь продолжение. Я готов к нему, если российская сторона будет готова к серьезному предметному разговору, а не повторению пропагандистских штампов и нарративов об Украине", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать самоотверженно защищаться от российской агрессии.

"Мы не можем остановить войну, если у совершившей агрессию страны нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано РФ к выполнению требований, выдвинутым президентом Путиным в адрес Украины.

В этой связи я хочу подтвердить еще раз: Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, но пока ее нет, мы будем самоотверженно защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии", – добавил Кулеба.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перемирия не будет: завершились переговоры Кулебы и Лаврова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 52921
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 39337
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 35071
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 29443
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 23759
Политика
НБУ просит центробанки стран отключить платежную систему РФ "МИР"
НБУ просит центробанки стран отключить платежную систему РФ "МИР" Просмотров: 135
Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС
Лукашенко пытается взять под покровительство захваченную россиянами ЧАЭС Просмотров: 882
Украина выдвинула российским оккупантам требования по ЧАЭС
Украина выдвинула российским оккупантам требования по ЧАЭС Просмотров: 720
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны 1 Просмотров: 4591
Никто не понимает, что происходит на ЧАЭС – ОП
Никто не понимает, что происходит на ЧАЭС – ОП Просмотров: 396
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
1
"Путин – военный преступник, который должен понести наказание" - Жеваго
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
1
Министр обороны призвал украинцев уничтожать колонны оккупантов
Голосов: 927
Голосование Поддерживаете ли национализацию российского имущества?
  • Да, пусть враг терпит и такие потери
  • Нет, это мало что даст
  • Мне безразлично
Просмотреть