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пятница, 21 декабря 2018 08:10

Переименование УПЦ МП: "Оппоблок" угрожает судом

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Переименование УПЦ МП: &quot;Оппоблок&quot; угрожает судом
"Оппоблок" во главе с Вадимом Новинским яро отстаивает русскую церковь. Фото: Цензор.НЕТ

"Оппозиционный блок" будет оспаривать голосование Верховной Рады за законопроект, обязывающий УПЦ МП изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви.

Об этом сказал народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Мирошниченко в эфире телеканала "Прямой".

"Мы будем принимать правовые меры. Изучим на предмет того, не было ли голосования за других (кнопкодавства). Было нарушено право народных депутатов внести поправки ко второму чтению этого закона. Спикер не дал нам такой возможности и сразу поставил голосовать закон в целом. В конце концов остается Конституционный суд, к которому мы можем обратиться, он определит, есть ли нарушения Конституции в таких действиях парламента", - сказал Мирошниченко.

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20 декабря Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Спикер Андрей Парубий подписал законопроект и направил президенту.

После голосования народный депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич сорвал с парламентской трибуны размещенный там фракцией "Народный фронт" плакат с надписью: "Агента Путина Медведчука - под суд!". В результате этого началась драка.

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Дата
21
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