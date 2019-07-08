Переговоры Зеленского с Путиным: появились новые детали

Президент Украины Владимир Зеленский предложил встретиться с президентом РФ на территории Беларуси. Фото: Mind.ua

Беларусь готова предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю", - заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, пишет Sputnik.

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По его словам Беларусь готова обеспечить встречу с участием Великобритании, Франции, США и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину новый формат переговоров. На переговоры предлагает пригласить президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу ​​Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона. Россия пока не готова ответить на приглашение Украины к переговорам в таком формате.