"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат

"Россия хочет захватить и уничтожить Украину. Превратить ее неизвестно во что", - говорит Владимир Ельченко. Фото: facebook.com/profile.php?id=100072296021368

Переговоры с Россией, которые проходят в Беларуси, необходимы для обсуждения гуманитарных коридоров. Но на политические ультиматумы Кремля соглашаться нельзя. Об этом Gazeta.ua рассказал дипломат Владимир Ельченко.

"Переговоры всегда лучше, чем их отсутствие. Другое дело – мое личное мнение, что с этими людьми нам не о чем разговаривать. По крайней мере, на нынешнем этапе. Но есть важные вещи, которые нужно обсуждать – те же гуманитарные коридоры. Если там обсуждают, как сохранить жизнь людей, то это можно продолжать. А глобальные политические и стратегические вещи – это все не ко времени. К тому же Россия говорит на языке ультиматумов, на которые Украина никогда не пойдет. Наша главная надежда сейчас это не переговоры, а Вооруженные силы и военная помощь со стороны Запада", - говорит Ельченко.

Трек переговоров нужно держать еще для того, чтобы иметь какие-то контакты с Россией, отмечает дипломат.

"По крайней мере, для донесения каких-либо сигналов. Поскольку у нас сейчас все связи прерваны – нет посольств, регулярных контактов. Именно это и делается на белорусском треке", – говорит Ельченко.

Представители Кремля, которые сейчас отправляются на переговоры, ничего не решают, говорит дипломат.

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"Надеяться, что эти люди могут о чем-либо договариваться, не стоит. Россия пытается затянуть время, взять паузу. Потому что российская армия уже застряла в Украине. Никакая цель не достигнута. Уже никто не знает, что делать дальше. Поэтому военным нужно пауза, чтобы исподтишка достичь своей цели. Россия хочет захватить и уничтожить Украину. Превратить ее неизвестно во что", - добавляет Ельченко.

После того, как Беларусь вступила в войну против нас – проводить там переговоры неприемлемо, но это сейчас удобнее всего, с точки зрения логистики, говорит дипломат.

"В конституции "Союзного государства" (Союзное Государство – это сверхгосударственная организация, состоящая из Российской Федерации и Республики Беларусь – Gazeta.ua) написано, что Беларусь и РФ проводят общую внешнюю политику. Сейчас уже нельзя считать Беларусь отдельным государством. Практическое измерение этого вопроса – Беларусь географически самая удобная площадка и для нас, и для РФ. Это может быть единственная причина, почему там проходят переговоры. Сегодня трудно найти страну, которая устроила бы Россию. В Литву или Польшу они не согласятся уехать. Там составили список недружественных стран, куда входит вся Европа. Может быть, Турция. Но туда дольше добраться. Место переговоров – это вопрос второй. Самое главное, чтобы там было положительное для нас содержание", - подчеркивает Ельченко.

7 марта завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Беларуси. Есть положительные сдвиги, сообщает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. В состав украинской делегации входят: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.