"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт

В руководстве России нет единства, говорит Игорь Козий. Фото: "Главред"

Российская армия, атаковавшая Украину 24 февраля, постепенно истощается. Враг начал сосредотачиваться на ракетно-бомбовых ударах – так будет и дальше. Поэтому Украине нужны истребители и мощная противовоздушная оборона. Об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Игорь Козий.

"Противник постепенно истощается. Он уже не способен на то, что мы видели в первые 5-6 дней. Сейчас характер боевых действий изменился – враг будет сосредотачиваться на воздушных ударах. Россия бомбит мирные города, мешает оказывать гуманитарную помощь. Сейчас анонсировали бомбардировки военно-промышленного комплекса. Они будут и дальше наносить ракетно-бомбовые удары. Поэтому нам нужно защищать воздух – нужны истребители, мощные средства ПВО. Это вопрос того, насколько правительство сможет убедить страны НАТО предоставить нам эти средства", - говорит Козий.

В руководстве России нет единства, говорит эксперт.

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"Но вместе с тем есть определенное желание доказать миру свое "я". Вопрос – насколько Путин готов продолжать геноцид уже русского народа. Потому что просто бросать не подготовленных людей, не желающих воевать – это может делать человек, не понимающий, что происходит. Не исключаю, что настоящую картинку на фронте от Путина пытаются скрыть. Но мы не знаем реальную ситуацию в Кремле", - говорит Козий.

Россияне будут пробовать брать все свои военные возможности и использовать их, отмечает эксперт.

"У них есть определенный мощный потенциал. Мы должны это учитывать. Мы можем уничтожать формирования, даже части, но четко должны осознавать, что нам нужно современное оружие", - говорит Козий.

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