Переговоры Путина и Зеленского об освобождении пленных не планируются - Песков

Разговора Путина и Зеленского относительно финализации решение по обмену пока не будет. Фото: Униан

Телефонный разговор президентов - Владимира Путина и Владимира Зеленского относительно освобождения пленных на сегодняшний день не планируется.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, на сегодня нет в планах разговора Путина и Зеленского для финализации решение по обмену пленных, передают российские СМИ.

"Необходимые контакты по этой теме осуществляются", - подчеркнул Песков.

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Решение об обмене пленными примут в ближайшее время. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время встречи со своим кумом, украинским политиком Виктором Медведчуком.