Переговоры Путина и Зеленского: как к такой идее отнеслись украинцы

15% опрошенных отнеслись отрицательно. ФОТО: УНИАН

75% опрошенных украинцев положительно отнеслись к инициированию переговоров с президентом России Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе

Об этом говорится в исследовании Центра "Фонд демократических инициатив им. И. Кучерива" и Киевского международного института социологии.

Негативно к такому шагу - 15%.

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Социологи проводили исследования в течение 4-19 ноября. Опросили 2041 человека из 110 населенных пунктов во всех областях Украины (кроме аннексированного Россией Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Погрешность не превышает 2,3%.

Владимир Зеленский в видеообращении в начале июля предложил Владимиру Путину встретиться в Минске.

"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путина. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там не на Донбассе". "Комипанией" для разговора предложил пригласить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезу ​​Мэй, канцлерку Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. "Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отвлекаемся от каких дипломатических форматов, мы предлагаем поговорить. Ведь надо поговорить, не так ли?"