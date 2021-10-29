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пятница, 29 октября 2021 23:27

Переговоры по возвращению Саакашвили в Украину не велись и не ведутся – МИД Грузии

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Переговоры по возвращению Саакашвили в Украину не велись и не ведутся – МИД Грузии
Грузия не вернет Саакашвили в Украину Фото: Украинская правда

В Грузии категорически исключается возможность досрочного освобождения заключенного экс-президента Михеила Саакашвили или передача его Украине.

"Конечно, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключено, что его передадут Украине. Если мы сделаем или первое, или второе, это означает, что все наше правительство на следующий день должно уйти в отставку", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу "Имеди".

Такие решения означали бы неуважение к законам страны.

Саакашвили не хотят переводить в частную клинику, опасаясь беспорядков под медицинским учреждением и ссылаясь на эпидемию.

"Сейчас эпидемия коронавируса. Там много пациентов, посетителей, нет никаких условий безопасности. Далее, их план состоит в том, чтобы мобилизовать несколько тысяч человек… Нам придется расставлять полицию, применять спецсредства, это будет постоянный хаос и беспорядки", - сказал Гарибашвили.

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Ираклий Гарибашвили заявил, что каждый человек имеет право совершить самоубийство, когда его спросили о последствиях голодовки Саакашвили.

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