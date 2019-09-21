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Передумали: часть украинской делегации поедет на сессию ПАСЕ

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Передумали: часть украинской делегации поедет на сессию ПАСЕ
Соответствующее решение депутатов из состава делегации является самовольным. Фото: РБК

Часть депутатов из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы решили поехать на осеннюю сессию ПАСЕ.

Как отмечается, в пятницу в Верховной Раде завершили формирование делегации Украины в ПАСЕ, выбрав руководство. Однако новый перечень членов делегации решили не передавать в Ассамблею до начала осенней сессии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на нескольких членов делегации.

"На уровне политического решения 4 фракции приняли решение не подавать credentials новой делегации (официальный документ, наделяющий депутатов представлять Украину в ПАСЕ - Gazeta.ua)", - отметила Ясько.

Однако, по правилам ПАСЕ, в ассамблею имеет право поехать старая делегация. Поэтому нардепы от Батькивщины, "ЕС" и ОПЗЖ, которые были и в составе старой делегации и также в новой, решили поехать на сессию и будут участвовать в рассмотрении отдельных вопросов - тех, которые касаются Украины.

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"Мы должны ехать и защищать интересы Украины, а не оставлять ПАСЕ под влиянием одних только россиян. В частности, мы сможем поставить вопрос Макрону, сможем высказаться относительно так называемых выборов в Крыму и т.д.", - отметил Алексей Гончаренко с "Европейской Солидарноси".

Такие намерения противоречат заявлении председателя профильного комитета ВР Богдана Яременко, который сказал, что делегация Украины вообще не поедет на сессию ПАСЕ. Однако в комментарии журналистам Яременко уточнил, что часть депутатов вполне может появиться в Страсбурге.

"Кто-то из них, не исключено, может поехать. Но это будет отражением их личной воли, а не воли Верховной Рады", - подчеркнул он.

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл предложил пересмотреть возвращения России в Ассамблею из-за массовых задержаний и избиения демонстрантов на протестах в Москве.

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