Передислокация не означает полной деэскалации - в МИД отреагировали на отвод войск Россией

В МИД отреагировали на отвод войск России. Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает бесспорным успехом то, что Россия отводит свои войска от границы Украины.

Этого официальный Киев достиг благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Однако он подчеркивает, что это не означает, что угрозы больше нет, говорится в BBC Hard Talk.

Несмотря на успехи и поддержку на международной арене, Украине следует быть готовыми, ведь враг никуда не делся - отметил чиновник.

Передислокация не означает полной деэскалации, потому что, даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они тренировали нападение на Украине. Это факт, - подчеркнул Кулеба.

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В течение последнего месяца Россия массово стягивала войска и технику. 22 апреля 2021 министр обороны России Сергей Шойгу заявил Россия отводить войска от границы с Украиной, что Россия начинает отводить войска. Мол, своей цели они достигли.