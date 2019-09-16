Пенсионеры в смартфоне: ввели очередную реформу

В Украине вводят е-пенсию.

Пенсионный фонд в тестовом режиме запустил мобильное приложение.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Пенсионный фонд с сентября начинает внедрять в тестовом формате новый электронный сервис - мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Отныне граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств - смартфонов и планшетов", - говорится в сообщении.

Проект разработан для развития системы предоставления электронных услуг "Е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с ПФУ.

Мобильное приложение обеспечивает доступ к: данным электронного пенсионного дела; электронного реестра листков нетрудоспособности; информации в электронной учетной карточке социального страхования, которая содержится в Реестре застрахованных лиц касательно анкетных данных, заработной платы и информации о приобретенном страховом стаже.

Также программа позволяет просматривать состояние обработки обращений в ПФУ, а также проверять документы и справки, сформированные в личном электронном кабинете.

Отмечается, что в ближайшее время появятся и другие возможности: предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (е-пенсия), запись на прием в отделы обслуживания, предоставление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности и тому подобное.

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