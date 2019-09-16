Кабмин уменьшит расходы на субсидии на миллиарды гривен

Кабинет министров предлагает уменьшить на 8 млрд средства на выплаты субсидий на жилье. Фото: podrobnosti

Кабинет министров предлагает уменьшить на 8 млрд средства на выплаты субсидий на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году.

Данные обнародовали в проекте бюджета на 2020 год, пишет hromadske.

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На следующий год предусмотрено 47, 62 млрд грн. На 2019 было выделено 55 млрд.

В правительстве уточнили, что данные могут измениться ко второму чтению, которое пройдет 2 ноября 2019.

Это связано с рядом реформ, которые будут воплощены.

В правительстве пообещали определить адекватный процент расходов на коммунальные услуги от дохода семьи.